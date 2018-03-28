Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.

25 марта украинский пранкер (пранки — злые розыгрыши — прим. Сиб.фм) Евгений Вольнов опубликовал на своём YouTube-канале аудиозапись телефонного разговора. В нём он представлялся сотрудником МЧС и интересовался у работников кемеровских моргов, есть ли места для 300 погибших в «Зимней вишне».

27 марта пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре даст соответствующую правовую оценку действиям украинского пранкера.

«Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — объяснили в пресс-службе ведомства.

После информации от следственного комитета Евгений Вольнов дал объяснения своим действиям журналистам РБК.

«Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого», — рассказал он издательству.

По мнению пранкера, российские власти будут пытаться замолчать количество потерь, и ни одна официальная структура не заслуживает доверия.

«Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всём мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили своё государство», — высказался блогер.

Начиная с 25 марта Евгений Вольнов выпустил на своём канале 16 видео, посвящённых теме пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, 27 марта Новосибирск присоединился к трёхдневному трауру по погибшим в кемеровском ТЦ.