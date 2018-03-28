Управляющая «Зимней вишней» обвинила трудных подростков в пожаре

Давая показания в суде, управляющая кемеровским торговым центром, в котором погибли 64 человека, Надежда Судденок заявила, что пожар возник из-за поджога.

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок во время дачи показаний в суде заявила, что причина пожара, по её мнению, — поджог. Она рассказала, что инструктор в день возгорания в игровой комнате на четвёртом этаже здания услышала хлопок и, повернувшись на него, увидела огромный столб огня. Об этом сообщили «Известия».

«Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог — кем, я не знаю», — передало издание слова Надежды Судденок.

Управляющая «Зимней вишней» также объяснила, что ТЦ регулярно посещали компании подростков, которые неадекватно себя вели и мешали другим гостям. Она лично выгоняла их несколько раз из зон детского кинотеатра. Однако, по её словам, один из таких подростков продолжал приходить в заведение и прятаться от работников ТЦ.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин на совещании в Кемерове назвал разгильдяйство и халатность причинами трагедии в Кемерове.