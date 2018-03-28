В Барабинске пойманы мужчины с порохом

У двоих жителей Новосибирской области полицейские изъяли порох — один заявил, что нашёл взрывчатку, второй рассказал, что вещество получил от знакомого.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, оба мужчины были задержаны на железнодорожном вокзале Барабинска во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».



У ранее судимого жителя Барабинска сотрудники линейного отдела при досмотре обнаружили банку с сыпучим веществом — экспертиза показала, что это изготовленный промышленным способом порох весом около 500 граммов. Мужчина рассказал, что нашёл банку в снегу возле одного из близлежащих озёр.



У второго подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности не один раз, нашли примерно 250 граммов бездымного пороха. По его словам, взрывчатое вещество ему отдал приятель.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье, подразумевающей ответственность за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ. Если злой умысел будет доказан, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.



Напомним, в декабре 2017 года нелегальный мигрант попытался переслать из Новосибирска в Казахстан 25 килограммов пороха.