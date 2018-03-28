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В Кемеровской области проверят места массового скопления людей

 28 марта, 17:05
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В Кемеровской области проверят места массового скопления людей
фото с сайта pixabay.com

После воскресной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области начались проверки мест с массовым скоплением людей.

Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Владимир Чернов, сообщает издание «Известия».

«Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы», — цитируют замгубернатора «Известия».

Владимир Чернов заявил, что проверки пройдут не только во всех торговых центрах области, но и в остальных местах, где собирается большое количество граждан.

Напомним, 28 марта МЧС сообщило, что без вести пропавших во время пожара в Кемерове людей нет.

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