В Кемеровской области проверят места массового скопления людей

После воскресной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области начались проверки мест с массовым скоплением людей.

Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Владимир Чернов, сообщает издание «Известия».



«Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы», — цитируют замгубернатора «Известия».



Владимир Чернов заявил, что проверки пройдут не только во всех торговых центрах области, но и в остальных местах, где собирается большое количество граждан.



Напомним, 28 марта МЧС сообщило, что без вести пропавших во время пожара в Кемерове людей нет.