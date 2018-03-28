В Кемеровской области проверят места массового скопления людей
28 марта, 17:05
подходящие темы
фото с сайта pixabay.com
После воскресной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области начались проверки мест с массовым скоплением людей.
Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Владимир Чернов, сообщает издание «Известия».
«Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы», — цитируют замгубернатора «Известия».
Владимир Чернов заявил, что проверки пройдут не только во всех торговых центрах области, но и в остальных местах, где собирается большое количество граждан.
Напомним, 28 марта МЧС сообщило, что без вести пропавших во время пожара в Кемерове людей нет.