В Колывани нахимичили с «Чистой водой»

В Новосибирской области прокуратура обнаружила нарушения при реализации подпрограммы «Чистая вода» — возбуждено уголовное дело.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2014 году администрация рабочего посёлка Колывань заключила контракт с одной из подрядных организаций на возведение станции химводоочистки. Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей.



Во время прокурорской проверки выяснилось, что администрация посёлка в период с 2015 по 2017 годы несколько раз незаконно продлевала договор, подписывая акты о продлении сроков строительства. Также администрацией были подписаны документы о выполненных работах и о поставке и монтаже оборудования на сумму около 30 млн рублей.



В итоге выяснилось, что примерно 23 млн рублей были выплачены подрядчику незаконно — оборудование так и не было поставлено. Сейчас следственные органы возбудили дело по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере — прокуратура взяла на себя контроль над проводимым расследованием.



Напомним, в марте трёх руководителей предприятий из Бердска задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.