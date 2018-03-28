В Новосибирской области обрушилась школьная стена

В одной из средних школ Сузунского района Новосибирской области рухнула стена — к счастью, по причине школьных каникул детей в учебном заведении не было.

Как стало известно Сиб.фм из паблика «Сузун ВК», ЧП произошло в школе села Бобровка. Примерно около шести часов утра 28 марта в учебном заведении обрушилась стена, пострадавших нет. Первый этаж, где это произошло, не используется уже несколько лет по причине аварийности.



Жительница Бобровки Анна Кострюкова рассказала Сиб.фм, что тот факт, что обрушилась не несущая стена, ситуации не меняет: здание школы находится в отвратительном состоянии, и проведённые ранее проверки результатов не дали.

«Школа в полуразрушенном состоянии уже около пяти лет, два губернатора приезжали — всё по-прежнему. А в школе, между прочим, 300 детей учатся. Сейчас говорят, что будет прокурорская проверка, а пока на 18:00 назначено общешкольное родительское собрание», рассказала жительница Бобровки.



Напомним, в марте проникшая в новосибирскую школу женщина обокрала нескольких учеников.