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В новосибирском «Глобусе» в последний раз покажут «Тома Сойера»

 28 марта, 12:34
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В новосибирском «Глобусе» в последний раз покажут «Тома Сойера»
фото с сайта театра «Глобус»

Новосибирский театр «Глобус» снимает с репертуара мюзикл «Том Сойер» — премьера спектакля состоялась восемь лет назад.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте театра, первый раз зрители увидели мюзикл 19 марта 2010 года. Спектакль поставила режиссёр Анна Зиновьева, автор музыки и либретто — московский композитор Виктор Семёнов.

После первых показов спектакля музыкальный руководитель театра Алексей Людмилин особо отмечал эксклюзивный музыкальный материал: мюзикл идёт под записанную молодёжным симфоническим оркестром «Глобуса» фонограмму. Композитор постарался придать ей колорит американской музыки 30-х—50-х годов прошлого века, но с современными электронными вкраплениями.

Последний показ полюбившегося новосибирцам и театралам из других городов мюзикла «Том Сойер» пройдёт 29 марта.

Напомним, в марте в театре «Старый дом» состоялась премьера спектакля Sociopath.

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