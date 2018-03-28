4 балла
-1 °C
Курс ЦБ:
57,17
71,26

Жителя Новосибирска осудили за секс-преступления

 28 марта, 07:27
подходящие темы
Жителя Новосибирска осудили за секс-преступления
фото pixabay.com

Дзержинский районный суд Новосибирска в закрытом заседании вынес приговор гражданину за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте суда, жителя Новосибирска за сексуальные преступления приговорили к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу пока не вступил.

Вина мужчины доказана сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: за действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, за такие же действия в отношении несовершеннолетнего, за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя, за фотосъёмку несовершеннолетнего для изготовления порнографии и за развратные действия.

Напомним, в марте преподаватель Московского госуниверситета Виталий Третьяков во время чтения лекции новосибирским студентам высказался по поводу произошедшего недавно в Госдуме секс-скандала.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.

Угроза изнутри

 2 марта, 12:58 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
«Я ничего не знаю, я просто указана как гендиректор в документах, а бизнесом занимается мой муж/сын/отец». Почему не стоит так отвечать налоговой, объясняет специально для Сиб.фм в своей новой колонке Виталий Ветров.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.