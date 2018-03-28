Жителя Новосибирска осудили за секс-преступления

Дзержинский районный суд Новосибирска в закрытом заседании вынес приговор гражданину за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте суда, жителя Новосибирска за сексуальные преступления приговорили к 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу пока не вступил.



Вина мужчины доказана сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: за действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, за такие же действия в отношении несовершеннолетнего, за вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкоголя, за фотосъёмку несовершеннолетнего для изготовления порнографии и за развратные действия.



Напомним, в марте преподаватель Московского госуниверситета Виталий Третьяков во время чтения лекции новосибирским студентам высказался по поводу произошедшего недавно в Госдуме секс-скандала.