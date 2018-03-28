Жителя Новосибирска осудят за уничтожение показаний коллеги по банде

В Новосибирске подозреваемый в нескольких тяжких преступлениях мужчина при ознакомлении с материалами своего уголовного дела вырвал из него лист с показаниями — дело передано в суд.

В Дзержинский суд Новосибирска передано уголовное дело по обвинению жителя города в воспрепятствовании расследованию. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 17 января 2018 года в процессе знакомства с материалами своего дела подозреваемый увидел в нём лист с изобличающими показаниями своего подельника, вырвал его и уничтожил.

До этого он в составе группировки из шести человек был обвинён по нескольким статьям уголовного кодекса — в том числе за бандитизм, убийство и умышленное уничтожение чужого имущества.

Дело по уничтожению показаний расследовал региональный следственный комитет — обвинительное заключение утверждено зампрокурором области Андреем Турбиным.

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