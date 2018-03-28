«Зимнюю вишню» ввели в эксплуатацию без согласования МЧС

В 2013 году организация ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерова обращалась к МЧС для согласования специальных технических условий, однако им отказали.

Торговый центр в Кемерове «Зимняя вишня», в котором, по официальным данным, во время пожара погибло более 60 человек, был введён в эксплуатацию без согласования специальных технических условий с МЧС России. Это заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору ведомства Ринат Еникеев, передали «Известия».

Также Ринат Еникеев сообщил, что в 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгового центра. Однако министерство, рассмотрев проектные решения, отказало в согласовании.

«Причиной отказа стало несоответствие с требованиями противопожарной защищённости объекта», — сообщило издание.

Напомним, 27 марта президент России Владимир Путин назвал разгильдяйство и халатность причинами трагедии в Кемерове.