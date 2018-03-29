Десяткам посетителей «Зимней вишни» спасли жизни уроженцы Таджикистана

Сотрудники обувного магазина помогли паникующим людям покинуть здание пылающего торгового центра в Кемерове; сами мужчины выбрались на улицу, только когда убедились, что на этаже больше никого нет.

На фоне угнетающих сведений о пострадавших в пожаре появились герои. Те, кто не дал погибнуть ещё десяткам людей. Фарзон Салилов и Махмуд Художаев — продавец-консультант и охранник одного из обувных магазинов, — смогли успокоить напуганных посетителей и организовать эвакуацию со второго этажа, сообщили «Известия».

Салилов и Художаев провели всех, кто находился в поле их зрения, к аварийному выходу и помогли им покинуть здание. По их словам, в центре не сработала сигнализация.

Сами мужчины вышли на улицу, только убедившись, что на этаже больше никого не осталось.

Напомним, управляющая кемеровским торговым центром Надежда Судденок, находящаяся в данный момент под следствием, предполагает, что причиной пожара с 64 погибшими стал поджог; в поджоге женщина подозревает трудных подростков.