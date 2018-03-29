Гололёд в тумане: о погоде в Новосибирской области 29 марта

Синоптики обещают прекращение осадков, лишь небольшой снег и дождь днём местами в северных районах региона, а также переменную облачность.

На юге области ночью и утром местами возможны туманы. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура ночью -4… -9 градусов, днём +3… +8 градусов.

