Гололёд в тумане: о погоде в Новосибирской области 29 марта
29 марта, 05:03
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фото с сайта pixabay.com
Синоптики обещают прекращение осадков, лишь небольшой снег и дождь днём местами в северных районах региона, а также переменную облачность.
На юге области ночью и утром местами возможны туманы. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура ночью -4… -9 градусов, днём +3… +8 градусов.