Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.

Заместитель мэра Кемерова по вопросам городского развития Андрей Калинин заявил, что в случившемся виноваты работники администрации региона.



«Что касается объекта „Зимняя вишня“ — все понимают, что данный проект прошёл экспертизу у чиновников Кемеровской области. Нужно понимать, что там за профессионалы сидят, которые согласовывают экспертизы школ, детских садов и прочей инфраструктуры», — цитирует слова заместителя мэра издание «Известия».



Экс-руководительница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова переложила ответственность на своих заместителей. Как рассказал канал РЕН ТВ, Комкова заявила, что затрудняется вспомнить, подписывала ли она какие-либо разрешительные документы, касающиеся торгового центра «Зимняя вишня».



«Есть замы, которые проверяют это всё. Они несут ответственность. Я почему? Моей подписи и не было. Я только утверждала. Я не знаю, я не помню, подписывала я это заключение, утверждала или нет», — сказала бывшая руководительница.



Напомним, в Кемеровской области в связи с воскресным пожаром проходят проверки мест массового скопления людей.