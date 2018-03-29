7 баллов
+1 °C
Курс ЦБ:
57,76
71,09

Хоккеист Александр Шаров подписал с «Сибирью» новый контракт

 29 марта, 17:47
были упомянуты
подходящие темы
Хоккеист Александр Шаров подписал с «Сибирью» новый контракт
фото с официального сайта ХК «Сибирь»

Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров подписал новый контракт с командой; в КХЛ хоккеист играет второй год.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь», 22-летний нападающий заключил контракт ещё на четыре года.

Родившийся в Москве хоккеист воспитывался в хоккейной школе ЦСКА. В прошедшем сезоне Александр Шаров провёл 56 матчей, забросил девять шайб и сделал 10 голевых передач.

Напомним, в марте стало известно, что Новосибирск может лишиться права проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 марта, 17:16 • статья

Энтузиазм с олимпийским размахом

Депутаты горсовета Новосибирска пообщались с ветераном-популяризатором спорта и готовы создать новое общественное движение. Что Василий Бурахин рассказал народным избранникам, читайте в материале.
 12 марта, 18:00 • репортаж

Пашинообразующие гонки

282 человека: школьники, пенсионеры, спортсмены и все-все-все: как 11 марта проходила одиннадцатая «Лыжня Пашино».
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.