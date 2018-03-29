Хоккеист Александр Шаров подписал с «Сибирью» новый контракт

Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров подписал новый контракт с командой; в КХЛ хоккеист играет второй год.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь», 22-летний нападающий заключил контракт ещё на четыре года.



Родившийся в Москве хоккеист воспитывался в хоккейной школе ЦСКА. В прошедшем сезоне Александр Шаров провёл 56 матчей, забросил девять шайб и сделал 10 голевых передач.



Напомним, в марте стало известно, что Новосибирск может лишиться права проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.