Хоккеист Александр Шаров подписал с «Сибирью» новый контракт
29 марта, 17:47
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фото с официального сайта ХК «Сибирь»
Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров подписал новый контракт с командой; в КХЛ хоккеист играет второй год.
Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь», 22-летний нападающий заключил контракт ещё на четыре года.
Родившийся в Москве хоккеист воспитывался в хоккейной школе ЦСКА. В прошедшем сезоне Александр Шаров провёл 56 матчей, забросил девять шайб и сделал 10 голевых передач.
Напомним, в марте стало известно, что Новосибирск может лишиться права проведения молодёжного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.