Отмены спектаклей и отчёты ТЦ: Новосибирск погрузился в траур по погибшим в Кемерове

В связи с гибелью 64 человек при пожаре в «Зимней вишне» в Новосибирске проверяют торговые центры; также в городе проходят акции в поддержку пострадавших, отменяются мероприятия и объявляются бойкоты.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого, по официальным данным, погибли 64 человека. 27 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о трауре в городе. А 28 марта на сайте Кремля объявили общенациональный траур. Сиб.фм решил разобраться и понять, как повлияла на жизнь Новосибирска трагедия в Кемерове.

Поддержка культуры

27 марта в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили об отмене всех мероприятий подведомственных учреждений культуры, в том числе и тех, что были подготовлены ко Всемирному дню театра. В правительстве уточнили, перенесены концерт Сибирского русского народного хора «Сонет российского звучания», опера «Дон Жуан» и концерт «Матушка-весна всем красна» фольклорного ансамбля «Рождество» в Новосибирской филармонии.

Новосибирский театр оперы и балета отменил показ комического спектакля «Любовный напиток», который должен был пройти 1 апреля. Вместо него в театре будет исполнена духовная кантата Джоаккино Россини Stabat Mater.

«Весь сбор от мероприятия пойдёт семьям погибших и пострадавшим в пожаре в Кемерове.

Людям, которые не хотят идти, мы, конечно же, вернём деньги. Также по этим билетам можно сходить на Россини», — сообщила Сиб.фм литературный сотрудник театра оперы и балета Марина Иванова.

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» в связи с объявлением общенационального траура отменил спектакль «Сладкоголосая птица юности». Так же, как и оперный, «Глобус» отправит вырученные от продажи билетов деньги в фонд помощи пострадавшим в Кемерове.

Новосибирский музыкальный театр в фойе организовал сбор средств для пострадавших в кемеровском пожаре. Администрация отменила праздничную программу. Часть средств от продажи билетов на мюзикл «Одиссея капитана Блада» передадут в фонд помощи пострадавшим.

«Перед спектаклем „Дуброffский“ мы все вместе почтим минутой молчания память тех, чья жизнь трагически оборвалась в Кемерове. Часть средств от продажи билетов на спектакль будет передана в фонд помощи пострадавшим в ТЦ „Зимняя вишня“», — сообщила 28 марта пресс-служба театра.

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» отменил спектакль «Калека с острова Инишмаан».

«Часть сборов со спектаклей, сыгранных на этой неделе, мы отправим в Кемеровский Красный крест», — сообщили в театре.

«Красный факел» отменил показы спектаклей «Продавец дождя» и «ЧУднЫе люди».

«Первый театр» перенёс предоткрытие площадки и читку пьесы Ярославы Пулинович на 2 апреля.

«Победа» отменила все премьерные мероприятия, в том числе предпоказ фильма «Первому игроку приготовиться» и показ немецкой комедии от Генконсульства Германии. Средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы семьям погибших и пострадавших в Кемерове. Показ комедий в кинотеатре не приостановлен.

«СИНЕМАПАРК» и «Формула кино» (ТРК «Роял Парк», МФК «СанСити», ТРЦ «Континент-3» на улице Троллейной и ТРЦ «Аура») отменили сеансы комедийных фильмов. «КиноСити» (ТРК «Сибирский Молл») отменил предпремьерный показ комедийного фильма «Каникулы президента».

«Роял Парк» перенёс подведение итогов конкурса на 30 марта. «Сан Сити» все развлекательные мероприятия конца марта отменил или перенёс на апрель. «Континент-3» сообщил, что не будет 28 марта публиковать посты, рекламу и картинки в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Галерея Новосибирск» отменил 31 марта мероприятие «Новые коллекции: весна». Пресс-службы «Ауры», «МЕГИ» и «Сибирского Молла» выразили соболезнования.

Безопасность или бойкот

Анатолий Локоть 26 марта поручил всем руководителям новосибирских торгово-развлекательных центров провести проверку соблюдения противопожарного режима.

Утром 27 марта сотни жителей Новосибирска получили от своих близких и знакомых сообщения с предложением не посещать торговые центры 31 марта. В смс поясняется, что это связано с требованием, чтобы владельцы торговых центров отчитались не «на бумажке перед коррумпированными чиновниками» о безопасности, а перед горожанами.

«Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!» — говорится в тексте сообщения.

Авторы сообщений также высказали сомнения в том, что персонал торговых центров способен организовать эвакуацию в экстренном случае, а сами площадки оборудованы противопожарными системами.

Некоторые новосибирские ТЦ уже отчитались перед людьми в соцсетях и на официальных сайтах, рассказав о системе безопасности в здании и правилах эвакуации. Среди них оказались «Сан Сити», «Аура», «Сибирский Молл», «Ройял Парк», который также отметил, что у них прошла успешная проверка системы пожаротушения, и «Галерея Новосибирск». Пресс-служба последнего сообщила, что на данный момент они готовят специальный фильм, в котором будут объяснять правила эвакуации из здания.

Мы помним

27 марта сотни людей собрались в Нарымском сквере Новосибирска, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. В тот же день врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников начал митинг в честь 207-й годовщины со дня образования войск национальной гвардии минутой молчания в память о погибших в «Зимней вишне».

В социальных сетях и мессенджерах жители Новосибирска призывают на пять минут «остановить Россию» 3 апреля, на девятый день после трагедии.

«Предлагаю ровно в 12 дня по Москве всем ровно на пять минут остановить движение и нажать на клаксоны. Неважно, на легковом или на грузовом автомобиле. Пусть это будет знаком того, что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими», — написали в сообщениях.

28 марта жители Новосибирска запустили в небо сотни белых шаров. Первые 200 символов скорби улетели из центра города, с площади Ленина. В течение дня горожане выпустили множество шаров из разных частей города и нескольких районов региона.

«Мы с мужем следили за этими событиями и до сих пор в каком-то шоке. И тоже старались помочь тем, кто там пострадал, по своим возможностям.

И пришли с шариками, чтобы выразить им свою поддержку», — рассказала жительница Новосибирска Анастасия Громова.

Напомним, МЧС объявило об отсутствии без вести пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ.