Полиция разыскивает обокравшую ребёнка женщину

кадр из видео с сайта 54.мвд.рф

МВД по Новосибирской области опубликовало видео, где подозреваемая крадёт у девочки серьги — полицейские объявили женщину в розыск.

Отдел полиции № 9 «Первомайский» Управления новосибирского МВД разыскивает женщину по подозрению в совершении грабежа.

«27 марта в 14:20 в подъезде одного из домов по улице Чапаева неизвестная завладела золотыми серьгами несовершеннолетней и скрылась. О преступлении было заявлено в полицию», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-18-05, 232-18-33.

Напомним, в марте полиция объявила в розыск женщину, которая украла в школе у детей деньги и ценные вещи.