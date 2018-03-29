Суд приостановил работу службы доставки суши «Харакири»

У отравившей пятерых жителей Новосибирска службы доставки суши и роллов «Харакири» приостановили работу кулинарного цеха на три месяца.

Центральный районный суд Новосибирска признал фирму ООО «Суши-Экспресс» виновной в совершении «нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В наказание была приостановлена деятельность кулинарного цеха «Харакири» на 90 дней, начиная с 20 марта.

Снять с себя административное наказание «Суши-Экспресс» сможет, если устранит все нарушения, выявленные ранее региональным Роспотребнадзором. В их список входят отсутствие раковины в производственном цеху и регулярной централизованной стирки санитарной и специальной одежды.

«Ежедневно не проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, изготавливаемых в кулинарном цехе в полном объёме. Учитывая, что в кулинарном цехе ежедневно изготавливается 45-50 порций различных готовых блюд по заказам потребителей, оценка качества проводится ежедневно только одного блюда, что подтверждается извлечением из бракеражного журнала, при этом в бракеражном журнале не указывается время изготовления продукта, время разрешения на раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. изготовителя продукции», — сообщили о нарушениях на сайте центрального районного суда.

Напомним, в марте пятеро жителей Новосибирска попали в больницы с острой кишечной инфекцией, заказав еду у службы доставки суши и роллов «Харакири», — Роспотребнадзор в итоге выявил у компании 14 нарушений.