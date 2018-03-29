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Топ-5 событий среды — Сиб.фм

 29 марта, 00:01
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Топ-5 событий среды &mdash; Сиб.фм
фото с сайта vse42.ru

Вскрываются новые подробности «халатности и разгильдяйства» после трагедии в «Зимней вишне», ситуацию усугубляют тролли и пранкеры: всё, чем Сиб.фм запомнилась среда, 28 марта.

НА ЭТОТ РАЗ ПОВЕЗЛО

Кабина пилотов пассажирского Boeing 737 задымилась на взлётной полосе в Домодедове. Дым заставил пилотов прервать разбег и отложить вылет. Во время произошедшего в самолёте находились 129 пассажиров и семь членов экипажа рейса «Москва — Новосибирск». К счастью, никто не пострадал.

АЛЛО, У ВАС ДЕТИ ПОГИБЛИ

Кемерово, переживший самый страшный день в своей истории, 27 марта снова содрогнулся от страшных цифр: 300 погибших в пожаре в «Зимней вишне». Официальные данные и подтвердившие их проверки сообщали о гораздо меньшем числе. Следственный комитет нашёл автора этих «трёх сотен». Цифру, исходя из количества мест в кинотеатрах, вывел украинский пранкер Евгений Вольнов. Пока следственные органы дают правовую оценку его действиям, Вольнов утверждает, что дети умирают от бездействия России, а говорит правду и не боится он один.

НАКОНЕЦ-ТО РАЗВАЛИЛАСЬ

В одной из средних школ Сузунского района — в селе Бобровка, — рухнула стена. Жертв нет. Повезло: если бы не каникулы, кто знает, сколько учеников и сотрудников школы могли бы пострадать. Жители Бобровки уверены, что школа развалилась к счастью: здание несколько лет назад признали аварийным, а альтернативы для образовательного учреждения не было.

МОЖЕТ, ПОДОЖГЛИ

Давая показания в суде, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок заявила, что ТЦ подожгли. Также она дала понять, что туда часто приходили компании трудных подростков, которые вели себя шумно и часто мешали другим посетителям. Следователи проверяют и эту версию: до выяснения всех причин и обстоятельств трагедии в Кемерове будет работать московская следственная группа.

ВСЕМ МИРОМ

На похороны семьи Агарковых, погибшей во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей. На кладбище дежурили медики скорой помощи — давали людям нашатырь и воду, чтобы они не теряли сознание.

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