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У облпарламента прошёл пикет против главы Новосибирского района

 29 марта, 14:14
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У облпарламента прошёл пикет против главы Новосибирского района
фото и видео Владимира Кириллова

Митингующие обвинили Василия Борматова в махинациях с землёй — к ним вышел глава заксобрания Андрей Шимкив.

Сегодня, 29 марта, перед зданием законодательного собрания прошёл пикет против переназначения Василия Борматова главой Новосибирского района.

Как рассказал Сиб.фм общественник Владимир Кириллов, претензии жителей района к чиновнику в основном касаются земельных вопросов.

«Борматов — это ставленник Василия Юрченко, он даже не местный, он из Алтайского края. У него идут постоянные конфликты с главами местных муниципальных образований. Во многом причиной конфликтов стал отъём около 20 тысяч гектаров так называемых неразграниченных земельных участков. Эта история началась примерно три года назад», — рассказал общественник.

По информации Владимира Кириллова, землю стоимостью 19 млрд рублей забрали у муниципальных образований и передали на баланс Новосибирского района.

«А что это значит? Это значит, что у них забрали практически единственный ресурс и оставили на „подсосе“. Там есть явный интерес наших олигархов-застройщиков, которые сейчас стремятся в район. И это идёт вразрез с интересами местных жителей», — считает общественник.

Второй момент также связан с землёй, но уже для дачных участков. Владимир Кириллов утверждает, что вместо нуждающихся в участках жителей области земля уходит «своим».

«И через некоторое время она оказывается в коммерческом обороте: её получают не люди из очереди, там вообще фиктивные фамилии в списках. Это мошеннические схемы, и мы уже написали заявление в правоохранительные органы. Там крутятся очень большие суммы денег. Социальное напряжение растёт, и Андрей Травников перед выборами может получить определённую проблему», — считает Кириллов.

К пикетчикам вышел председатель заксобрания Андрей Шимкив и предложил на следующей неделе обсудить эту проблему подробнее, попросив выбрать для встречи из числа митингующих не более пяти человек.

Напомним, в декабре 2017 года новосибирцы вышли на пикет против строительства четвёртого моста, который должен стать платным.

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