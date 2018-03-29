Убийство 14-летней давности раскрыто в Новосибирске

В Новосибирске раскрыто исчезновение пожилого человека многолетней давности — оказалось, что пропавшего в 2004 году убил собственный сын.

Сотрудники следственного отдела по Первомайскому району Новосибирска приняли решение провести оперативные мероприятия по приостановленному уголовному делу об исчезновении 61-летнего пенсионера. После дополнительного анализа собранных ранее доказательств следователи решили проверить родственников пропавшего на детекторе лжи.



Один из проверенных на полиграфе родных исчезнувшего мужчины в итоге признался в убийстве, но следователей насторожило, что он постоянно путался в показаниях. Потом удалось выяснить, что взять на себя вину мужчину уговорил сын пропавшего пенсионера, Сергей Фартушин. Он понял, что проверку на детекторе ему пройти вряд ли удастся.



В конце концов выяснилось, что 4 августа 2004 года подозреваемый у себя дома поругался с отцом и задушил его. После этого Фартушин закопал тело в одном из близлежащих лесных массивов.



Первомайский районный суд согласился с доводами следствия и приговорил Сергея Фартушина к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.



Напомним, в марте жителя Новосибирска посадили на 15 лет за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних мальчиков.