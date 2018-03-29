Украинского пранкера Евгения Вольнова заочно арестовали в России

Популярный автор злых розыгрышей арестован после ходатайства Следственного комитета; его подозревают в ложном сообщении о 300 жертвах пожара в Кемерове.

Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Фигурантом уголовного дела стал пранкер из Украины Никита Кувиков, известный в интернете как Евгений Вольнов.

В течение трёх дней, со дня начала борьбы с последствиями масштабного ЧП, Евгений Вольнов выпустил около 20 видео на своём канале видеохостинга YouTube. В роликах блогер рассказывал о том, что кузбасские чиновники, говоря о 64 погибших, утаивают их реальное число, в то время как жертв было не менее 300.

Согласно материалам проверки, Вольнов предположительно звонил на хладокомбинат от имени сотрудника МЧС и спрашивал, есть ли на предприятии места для 300 трупов.

Сотрудники Следственного комитета ходатайствовали перед судом о заочном аресте подозреваемого.

«Ходатайство Следственного комитета Российской Федерации о заочном аресте гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как „Евгений Вольнов“, удовлетворено. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба СКР 28 марта.

Напомним, 28 марта Евгений Вольнов подтвердил представителям СМИ, что высчитал трёхзначное число пострадавших сам, проанализировав количество мест в кинозалах «Зимней вишни».