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В Новосибирске хотят открыть медвытрезвители

 29 марта, 18:51
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В Новосибирске хотят открыть медвытрезвители
фото pixabay.com

Депутат заксобрания предлагает вновь открыть в Новосибирской области вытрезвители — полиция готова предоставить методические рекомендации.

Сегодня, 29 марта, начальник областного управления полиции Юрий Стерликов отчитался перед депутатами заксобрания Новосибирской области об итогах работы в 2017 году — после этого депутаты задали ему вопросы.

Так, депутат от КПРФ Вадим Агеенко поинтересовался перспективами возобновления в регионе работы медицинских вытрезвителей.

«В своё время вытрезвители были ликвидированы, а оказывать помощь гражданам, находящимся в тяжёлом состоянии алкогольного опьянения, было предписано учреждениям здравоохранения. Будет ли что меняться в этой сфере?» — цитирует вопрос депутата пресс-служба заксобрания.

Юрий Стерликов ответил, что МВД страны неоднократно поднимало этот вопрос в правительстве и министерстве здравоохранения России, но конкретики пока нет.

«Однако нам никто не мешает пойти по пути Татарстана или Башкортостана и создать такие учреждения хотя бы на территории Новосибирска. Методические рекомендации и необходимые документы мы готовы предоставить», — заявил глава областной полиции.

Напомним, в марте у заксобрания прошёл пикет противников главы Новосибирского района Василия Борматова.

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