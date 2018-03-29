В Новосибирске хотят открыть медвытрезвители

Депутат заксобрания предлагает вновь открыть в Новосибирской области вытрезвители — полиция готова предоставить методические рекомендации.

Сегодня, 29 марта, начальник областного управления полиции Юрий Стерликов отчитался перед депутатами заксобрания Новосибирской области об итогах работы в 2017 году — после этого депутаты задали ему вопросы.



Так, депутат от КПРФ Вадим Агеенко поинтересовался перспективами возобновления в регионе работы медицинских вытрезвителей.



«В своё время вытрезвители были ликвидированы, а оказывать помощь гражданам, находящимся в тяжёлом состоянии алкогольного опьянения, было предписано учреждениям здравоохранения. Будет ли что меняться в этой сфере?» — цитирует вопрос депутата пресс-служба заксобрания.



Юрий Стерликов ответил, что МВД страны неоднократно поднимало этот вопрос в правительстве и министерстве здравоохранения России, но конкретики пока нет.



«Однако нам никто не мешает пойти по пути Татарстана или Башкортостана и создать такие учреждения хотя бы на территории Новосибирска. Методические рекомендации и необходимые документы мы готовы предоставить», — заявил глава областной полиции.



Напомним, в марте у заксобрания прошёл пикет противников главы Новосибирского района Василия Борматова.