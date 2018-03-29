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В Новосибирской области чиновницу поймали на махинациях с землёй

 29 марта, 16:01
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В Новосибирской области чиновницу поймали на махинациях с землёй
фото с сайта pixabay.com

В суд передано дело по обвинению чиновницы из Ордынки в мошенничестве с землёй — преступления выявили сотрудники ФСБ.

В Ордынский райсуд поступило на рассмотрение уголовное дело бывшего главного специалиста, а впоследствии начальника отдела имущества и земельных отношений районной администрации. 47-летнюю женщину подозревают в крупном мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями, рассказали в областной прокуратуре.

По мнению следователей, экс-чиновница в период с 2008 по 2010 год незаконно купила два участка земли в одном из садоводческих обществ Ордынского района. Муниципальному образованию был причинён ущерб почти в миллион рублей.

Кроме того, подозреваемая безо всяких на то оснований организовала землеустроительные работы в отношении находящегося в государственной собственности участка земли.

В итоге надел рыночной стоимостью более 14 млн был незаконно разделён на 52 участка. Эти участки потом по подготовленным чиновницей или её подчинёнными распоряжениям главы района были бесплатно розданы неким гражданам якобы для дачных нужд.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора области.

Напомним, в Новосибирске в марте в суд передано дело бывших сотрудников мэрии — их обвиняют в мошенничестве с квартирами.

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