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В Новосибирской области перед увольнением наградили врио министра ЖКХ

 В Новосибирской области перед увольнением наградили врио министра ЖКХ  29 марта, 15:02
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В Новосибирской области перед увольнением наградили врио министра ЖКХ
фото с сайта nso.ru

Врио министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Ким получил медаль — это случилось накануне его увольнения по собственному желанию.

Сегодня, 29 марта, на сессии Заксобрания Евгению Киму вручили медаль «За общественное признание». Эта награда учреждена областным парламентом, а вручил ее председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

На официальном сайте парламента говорится, что «Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области „Общественное признание“ является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Новосибирской области, профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, общественную деятельность».

Как уже рассказывал Сиб.фм, 19 марта стало известно, что врио министра уходит в двухнедельный отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

По мнению политолога Дмитрия Пучкина это событие стало началом второй волны смены врио губернатора Андреем Травниковым кадров в правительстве Новосибирской области.

Карьере Евгения Кима в Новосибирском правительстве довольно часто сопутствовали скандалы — так, в марте 2018 года местные общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении врио министра, которого они подозревали в покровительстве одной из управляющих компаний города.

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил и наградил победителей пяти городских педагогических конкурсов.

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