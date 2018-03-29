В преддверии паводка новосибирские спасатели распилили лёд

По предварительным данным, вскрытие рек в Новосибирской области ожидается во второй-третьей декаде апреля — МЧС предупреждает о резком подъёме уровня воды в реках и о возможных заторах льда.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного МЧС, специалисты региональной аварийно-спасательной службы распилили в общей сложности более четырёх километров льда на затороопасных участках рек.



Перед этим проводилась разведка с помощью беспилотника. В итоге лёд решено было пилить в трёх районах области — у сёл Черновка и Решеты в Кочковском районе, у Нижнечерёмошного и Зубково в Краснозёрском районе. Также в Краснозёрском районе спасатели помогли расчистить русло реки Карасука от растительности для беспрепятственного прохождения воды. Пропилили лёд и в районе коммунального моста на реке Берди в Искитиме.



По словам начальника аварийно-спасательной службы Константина Можейко, для пиления льда использовалась специальная гидравлическая установка, разработанная в Новосибирске при участии специалистов службы.



«В 2013 году эта лёдорезная конструкция была успешно испытана спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы и с тех пор активно применяется. Такая установка есть и в областной, и в городской спасательной службе», — подчеркнул Константин Можейко.



Уточнённый прогноз по прохождению паводка в Новосибирской области появится в начале апреля.

В пресс-службе уточнили, что при необходимости спасатели готовы провести и операции по подрыву льда. Для этого заготовлено около 10 тонн взрывчатки.



Напомним, из-за паводка в Алтайском крае утонули два местных жителя.