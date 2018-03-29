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В преддверии паводка новосибирские спасатели распилили лёд

 29 марта, 11:08
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В преддверии паводка новосибирские спасатели распилили лёд
фото с сайта управления МЧС по Новосибирской области

По предварительным данным, вскрытие рек в Новосибирской области ожидается во второй-третьей декаде апреля — МЧС предупреждает о резком подъёме уровня воды в реках и о возможных заторах льда.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного МЧС, специалисты региональной аварийно-спасательной службы распилили в общей сложности более четырёх километров льда на затороопасных участках рек.

Перед этим проводилась разведка с помощью беспилотника. В итоге лёд решено было пилить в трёх районах области — у сёл Черновка и Решеты в Кочковском районе, у Нижнечерёмошного и Зубково в Краснозёрском районе. Также в Краснозёрском районе спасатели помогли расчистить русло реки Карасука от растительности для беспрепятственного прохождения воды. Пропилили лёд и в районе коммунального моста на реке Берди в Искитиме.

По словам начальника аварийно-спасательной службы Константина Можейко, для пиления льда использовалась специальная гидравлическая установка, разработанная в Новосибирске при участии специалистов службы.

«В 2013 году эта лёдорезная конструкция была успешно испытана спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы и с тех пор активно применяется. Такая установка есть и в областной, и в городской спасательной службе», — подчеркнул Константин Можейко.

Уточнённый прогноз по прохождению паводка в Новосибирской области появится в начале апреля.

В пресс-службе уточнили, что при необходимости спасатели готовы провести и операции по подрыву льда. Для этого заготовлено около 10 тонн взрывчатки.

Напомним, из-за паводка в Алтайском крае утонули два местных жителя.

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