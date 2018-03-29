В связи с паводком в Алтайском крае введён режим ЧС
29 марта, 06:50
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фото с сайта 22.mchs.gov.ru
Из-за ухудшения ситуации с паводком на территории Алтайского края введён режим чрезвычайной ситуации — соответствующее распоряжение подписано губернатором региона Александром Карлиным.
Местному управлению МЧС губернатор поручил организовать мониторинг обстановки и усилить контроль выполнения мер по предупреждению развития ЧС в регионе.
Краевому полицейскому управлению глава региона рекомендовал усилить меры по охране общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность проживающих на территории Алтайского края граждан.
Напомним, в марте из-за паводка в крае погибло два человека.