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Замгубернатора Кемеровской области сняли с должности

 29 марта, 12:19
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Замгубернатора Кемеровской области сняли с должности
фото с сайта youtube.com

После пожара в кемеровском торговом центре, унёсшего более 60 человеческих жизней, уволили заместителя губернатора Алексея Зеленина.

28 марта в правительстве Кемеровской области произошло сразу два увольнения. С должности был снят заместитель губернатора Алексей Зеленин. Также покинула свой пост начальник департамента внутренней политики региона Нина Лопатина. Об этом сообщил ТАСС.

«Снят с должности заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин, его место займёт Ольга Турбаба», — сообщил агентству источник в администрации региона.

Напомним, 27 марта более четырёх тысяч жителей Кемерова вышли на митинг, где требовали отставки главы региона Амана Тулеева.

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