Директора новосибирского планетария отпустили из СИЗО домой

фото из группы новосибирского планетария в соцсети «вконтакте»

Подозреваемому во взяточничестве директору Большого новосибирского планетария Сергею Масликову заменили меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.

Октябрьский районный суд отпустил директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова из СИЗО — меру пресечения ему заменили на домашний арест. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Судья не стал продлевать содержание под стражей, заменив его на домашний арест, на один месяц», — сообщил агентству член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Сергея Масликова арестовали в феврале по подозрению в получении взятки в 190 тысяч рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 директор планетария сдавал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру организации, получая взамен деньги.

В связи с расследованием Сергея Масликова отстранили от должности приказом департамента образования мэрии Новосибирска и передали обязанности его заместителю Татьяне Белоусовой.

Напомним, в марте сотрудники Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН попросили суд изменить меру пресечения их коллеге Сергею Масликову, аргументируя просьбу его безупречной репутацией и плодотворной научной деятельностью.