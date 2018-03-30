Новосибирск впервые за пять лет представил на конкурс двух блондинок, пять лет подряд в Москву посылались исключительно жгучие брюнетки.

В Москве стартовал национальный конкурс «Мисс Россия — 2018». На протяжении трёх недель 50 красавиц будут проходить подготовку к финалу, который состоится 14 апреля.

«Новосибирск и Новосибирскую область на конкурсе „Мисс Россия — 2018“ будут представлять Мария Ступина и Юлия Гришманова, — сообщили в модельном агентстве Elite Stars. — Обе девушки обладают достойными параметрами».



Студентка третьего курса СГУПСа Мария Ступина — будущий экономист. Работает моделью с 15 лет, увлекается танцами и спортом. Рост 177 сантиметров, параметры 85/61/90.



Вторая блондинка, Юлия Гришманова, с 13 лет занимается чирлидингом, с 17 лет состоит в команде поддержки хоккейного клуба «Сибирь». Рост 173 сантиметра, параметры 84/62/90.





В большинстве своём участницы конкурса — студентки, некоторые мечтают после института стать врачом-акушером или финансистом, а кто-то стремится связать свою жизнь с модельным бизнесом.



Добавим, что пять лет подряд Новосибирск делегировал в Моску на «Мисс Россия» исключительно брюнеток. В 2017 году представительница от Новосибирска 19-летняя студентка РАНХиГС Лидия Молодцова стала «Мисс зрительских симпатий». За неё проголосовало наибольшее количество россиян.



В 2016 году ни одна из жительниц Новосибирской области не смогла пробиться в финал «Мисс Россия». Изначально в финале должна была принять участие модель агентства Elite Stars Яна Ярмош, которая неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты. Яна легко прошла открытый кастинг, однако в топ-50 так и не попала.



В 2015 году Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» представляла профессиональная модель Евгения Сидорова. Она вышла на сцену, но дальше этого дело не пошло. То же самое было в 2014-м. А вот в 2013 году «Мисс Россия» стала студентка СГУПС Эльмира Абдразакова. Сейчас Эля живёт в Москве и работает в «Газпроме».

Напомним, в марте в Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.