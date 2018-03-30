Главный следователь Бердска вновь уволен

Главу бердского следственного комитета Сергея Копырина уволили с данной должности уже во второй раз.

Информацию об увольнении Сергея Копырина из органов следственного комитета подтвердил корреспонденту Сиб.фм руководитель регионального СК Дмитрий Чечулин. В прошлый раз он был уволен с той же должности в декабре 2015 года за нарушение Присяги и Кодекса этики сотрудника СК РФ.

4 февраля 2016 года Сергей Копырин через Центральный районный суд Новосибирска добился признания приказа об его увольнении незаконным. Также суд обязал восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Однако следственный комитет по Новосибирской области был не согласен с судом и уже 12 февраля объявил о намерении добиться увольнения Сергея Копырина.

«Необходимо подчеркнуть, что ни одно кадровое решение в следственном комитете не принимается без достаточных на то оснований», — сообщила пресс-служба следкома.

Также там отметили, что в течение 2014-2015 годов Сергей Копырин трижды привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовных дел и предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Напомним, в феврале главу бердского МВД взяли под стражу по подозрениям в мошеннических действиях при операциях с землёй, оформленной для строительства коттеджа.