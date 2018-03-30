Хозяевам новосибирских ТЦ предложили самопровериться

Новосибирские спасатели предложили владельцам торговых центров провести самопроверки — в их адрес уже направлены рекомендательные письма.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления МЧС, это было решено сделать после трагического пожара в кемеровском торговом центре, унёсшего десятки жизней.



В МЧС уточнили, что по законодательству инспекторы пожарного надзора не могут самостоятельно внепланово назначать подобные проверки. Но такие мероприятия могут инициировать сами хозяева торговых центров, привлекая для этого специализированные организации.



Кроме проверок спасатели предложили провести и внеплановые практические тренировки по эвакуации людей из зданий. Кроме того, в письме в подробностях напоминаются требования пожарной безопасности, которые предъявляются к подобным зданиям.



Напомним, два уроженца Таджикистана, работавшие в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», помогли выбраться из пылающего здания нескольким десяткам человек.