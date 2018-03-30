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Крупная торговая сеть открыла свои первые магазины в Томске

 30 марта, 15:01
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Крупная торговая сеть открыла свои первые магазины в Томске
фото FlashSiberia

Торговая сеть «Пятёрочка», входящая в компанию X5 Retail Group, открыла три магазина в Томске. Таким образом компания следует плану, который был озвучен в 2016 году — «движение на Восток». Также было объявлено о скором открытии ещё 20 магазинов в области, что составит серьёзную конкуренцию другим игрокам рынка.

Торжественное открытие первых трёх магазинов состоялось 23 марта. Совокупная площадь универсамов, открытых в Томске, составляет более полутора тысяч квадратных метров.

Для торговой сети «Пятёрочка» всегда важна и социальная направленность бизнеса. В первую очередь это создание новых рабочих мест, поддержка локальных товаропроизводителей и доступная ценовая политика.

В первых трёх магазинах уже трудоустроено 40 человек. Руководство сети заявляет, что в ближайший год будет создано ещё 300 рабочих мест. Ассортимент новых универсамов «Пятёрочка» в Томске примерно на 20 % состоит из продукции местного производства, и эта цифра будет только расти. На данный момент на полках магазинов можно найти продукцию Межениновской птицефабрики, свинокомплекса «Томский», Хлебозавода № 4, товары под брендами «Деревенское молочко», «Томское молоко» и других. Всего договоры с ритейлером заключили 17 местных поставщиков.

На открытии директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева рассказала о существующей программе лояльности (бонусная «Выручай-карта» постоянного покупателя), регулярных скидках различным категориям населения и еженедельно обновляемых акционных предложениях. Скидку в 10 %, например, могут получить родители с детьми, если они вместе придут в магазин в среду, или каждый пенсионер в первой половине дня понедельника. В остальные дни для последних скидка составит 5 %.

Участие в социально важных проектах — это ещё один вклад в развитие общества, который делает сеть «Пятёрочка». Например, в новых универсамах установлены ящики сбора средств в пользу благотворительного фонда «Линия жизни» для оказания помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Также «Пятёрочка» реализует благотворительный проект «Конфетка доброты». Приобретая конфеты за 15 рублей на кассе магазина, каждый помогает нуждающимся. В 2016 году таким образом удалось собрать около 5,5 млн рублей.

В день открытия была озвучена ещё одна важная инициатива. Управляющая компания X5 Retail Group привлечёт студентов Томского госуниверситета к работе над инновациями для ритейла. Об этом сообщил руководитель ИТ-проектов компании Валерий Петриев. На встрече со студентами и преподавателями, которая проходила в Томском государственном университете, он рассказал об опыте применения инновационных разработок в ритейле. Х5 внедряет их на всех уровнях деятельности. Компания широко использует аналитику данных для оценки предпочтений покупателей, автоматизирует процессы в логистике, а часть работы по подбору и оценке сотрудников уже выполняет робот по имени Вера.

Справка

X5 Retail Group (Х5) — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX). Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель».

Сиб.фм продолжит подготовку иных справочно-информационных и аналитических материалов, посвящённых исследованию ритейла в Западной Сибири.

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