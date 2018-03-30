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Легендарная новосибирская яма вернулась — рабочие наносят ответный удар

 30 марта, 12:54
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Легендарная новосибирская яма вернулась &mdash; рабочие наносят ответный удар
кадр из видео со страницы «Яма на Котовского» в соцсети «ВКонтакте»

Знаменитая яма на улице Котовского в Новосибирске снова дала о себе знать — рабочие, по словам очевидца, в ответ засыпают асфальт прямо в лужи.

Известная новосибирская яма на улице Котовского вернулась с приходом весны. Она знаменита тем, что имеет свой личный аккаунт в «Твиттере» и каждый раз после ремонта вновь появляется.

29 марта яма в соцсети объявила о своём возвращении. В скором времени создатель аккаунта Дмитрий Мишин прокомментировал данное событие.

«Яма на Котовского просит передать для МКУ „Управление дорожного строительства Новосибирска“ песню „Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом“», — написал мужчина в «Твиттере».

Однако управление дорожного строительства не заставило долго ждать ответа. На следующий день, 30 марта, Дмитрий Мишин поделился видео, где в районе ямы начались работы.

«Сыпят асфальт (или что там у них за материал) прямо в лужи», — прокомментировал создатель аккаунта ямы (орфография и стилистика автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Напомним, в марте коварная яма на Ипподромской магистрали Новосибирска пробивала колёса автомобилей.

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