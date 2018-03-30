Лёд и ветер: о погоде в Новосибирской области 30 марта

В регионе 30 марта по прогнозам синоптиков ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег, мокрый снег.

На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный: ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, с порывами местами до 22 метров в секунду.

Температура ночью -3… +2 градуса, при прояснениях до -10 градусов, днём похолодает до -1 градуса, местами до -7 градусов.

