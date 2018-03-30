Новосибирские танцовщицы на пилоне покорили Москву экзотическим шоу

Две танцовщицы из Новосибирска заняли первое место на престижном фестивале «ДУХ ПИЛОНА» в Москве.

VI Открытый танцевальный фестиваль «ДУХ ПИЛОНА 2018» проходил 24 и 25 марта в Москве. Участницы Ирина Спасская и Анастасия Кужелева привезли с турнира домой, в столицу Сибири, две медали: золото в номинации «POLE DANCE EXOTIC SHOW Профессионалы Дуэт» и серебро за сольное выступление второй участницы.

Ирина Спасская рассказала корреспонденту Сиб.фм, что занимается на пилоне с 2010 года — тогда же она стала преподавать танцы для начинающих. Однако летом 2017 года девушка решила уделить больше времени личным тренировкам и начала сама ходить на занятия, чтобы поднять свой уровень.

«И вот он, результат. Жалею, что упустила много времени и не стала развиваться в этой сфере раньше. Настя так вообще стояла у самых истоков, когда хореография на пилоне только появилась в Новосибирске», — отметила Ирина.

«ДУХ ПИЛОНА» для девушки стал первым фестивалем большого масштаба и вторым выходом на сцену. Ранее она вместе с Анастасией выступала в Новосибирске на фестивале CATWALK, который проходил 8 и 9 марта. Там они также заняли первое место и решили: пора показать себя в Москве.

«Для меня это незабываемый опыт. Я впервые летела на самолёте. И впервые была в столице. Каждый уголок меня манил... было интересно всё. Хотелось успеть посмотреть каждый закоулок этого города, но времени на прогулки было совсем мало», — поделилась впечатлениями Ирина.

Также она отметила, что более опытная напарница Анастасия подбадривала её на соревнованиях и вселяла уверенность.

Напомним, в феврале британские СМИ обвинили новосибирских танцовщиц на пилоне в сексизме на фоне секс-скандала в международной благотворительной организации «Оксфам».