Пять пострадавших в «Зимней вишне» в Кемерове остаются в больнице

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову. «Их состояние — лёгкой и средней тяжести», — рассказала Скворцова.

В свою очередь Минтруд планирует в пятницу закончить работу по перечислению выплат обратившимся семьям погибших при пожаре в торговом центре, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Я считаю, что, может быть, сегодня уже эта работа будет завершена окончательно», — сказал Топилин, уточнив, что речь идёт именно о тех людях, которые обратились за помощью. Топилин отметил, что работа по организации системы компенсационных выплат семьям погибших была проведена очень быстро.

Как ранее сообщал Сиб.фм, новосибирские спасатели предложили владельцам торговых центров провести самопроверки — в их адрес уже направлены рекомендательные письма.