Стаи диких голубей прилетели в Новосибирск

Оттепели в последней декаде марта, особенно сильные на Алтае и Кузбассе, заманили диких птиц в Сибирь раньше, чем обычно.

Жители Новосибирска, встретив клинтухов, могут принять их за обычных сизых голубей, однако дикие голуби отличаются от «сизарей» однотипностью и меньшей яркостью окраски. Их уже можно сравнить с «городскими» птицами: первая волна сезонной миграции уже в мегаполисе. Прибыли не только дикие голуби, но и множество других перелётных птиц.

«Грачам, коршунам, чайкам и скворцам в предстоящие морозные дни со снегопадами придётся использовать ресурсы кормов на свалках и возле животноводческих ферм. А то и вовсе отлететь немного к югу», — говорит новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

Прилёт и пролёт клинтухов на север в регионе наблюдается обычно с конца марта до конца апреля. Они гнездятся отдельными парами в дуплах деревьев. Недостатка во «временном жилье» у них нет: больших лесных массивов довольно много во всей Сибири.

Кроме неярких клинтухов в Новосибирской области сейчас можно встретить отдельные пары вяхирей — больших диких голубей с несколькими рядами коротких светлых полосок по бокам тела.

«Вяхири на пролёте встречаются реже клинтухов и гнездятся, как правило, в старых вороньих и сорочьих гнёздах в лесостепных рощах, называемых колками», — добавил Яновский.

Напомним, первых грачей орнитологи заметили в лесополосе на окраине Новосибирска, недалеко от станции Клещиха, 20 марта.