Стало известно имя новой «Мисс Европа Плюс Новосибирск»

20-летняя студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления получила титул «Мисс Европа Плюс Новосибирск 2018», корону и норковую шубу.

24 марта в клубе «Отдых» состоялся финал масштабного бьюти-проекта Сибири. В этом году звёздным гостем стал популярный актёр Максим Киселёв (КВН, «Однажды в России»). Именно он вместе с остальными членами жюри выбрал новую «Мисс Европа Плюс Новосибирск».

«В программе шоу были не только общие выходы финалисток, зрители также насладились десятью творческими индивидуальными номерами. Больше всего гостей поразил последний выход девушек в шикарных платьях от салонов свадебного и вечернего платья „28 невест“ и „Мендельсон“», — сообщила бренд менеджер «Выбери Радио» Ксения Свечникова.

Титул «Мисс Европа Плюс Новосибирск 2018», корону и норковую шубу получила 20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева. Девушка увлекается спортивно-бальными танцами.

«I Вице-мисс Европа Плюс Новосибирск 2018» — Анастасия Реутова, участница получила в подарок золотое колье и серьги с бриллиантами.

«II Вице-мисс Европа Плюс Новосибирск 2018» — Нина Батаева, получившая в качестве приза IPhone. Также девушка стала обладательницей ленточки «Мисс Elite Stars».

Официальный партнёр конкурса — интернет-магазин бытовой техники и электроники RBT.RU. Партнёр проекта — федеральная обувная сеть «МОНРО». «МОНРО» — это выбор тех, кто хочет подобрать стильную обувь к весеннему сезону.

Напомним, новый сезон масштабного бьюти-проекта «Мисс Европа Плюс Новосибирск» стартовал в январе.