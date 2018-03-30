5 баллов
+1 °C
Курс ЦБ:
57,76
71,09

Стало известно имя новой «Мисс Европа Плюс Новосибирск»

 30 марта, 08:45
На правах рекламы
подходящие темы
Стало известно имя новой «Мисс Европа Плюс Новосибирск»
фото предоставила Ксения Свечникова

20-летняя студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления получила титул «Мисс Европа Плюс Новосибирск 2018», корону и норковую шубу.

24 марта в клубе «Отдых» состоялся финал масштабного бьюти-проекта Сибири. В этом году звёздным гостем стал популярный актёр Максим Киселёв (КВН, «Однажды в России»). Именно он вместе с остальными членами жюри выбрал новую «Мисс Европа Плюс Новосибирск».

«В программе шоу были не только общие выходы финалисток, зрители также насладились десятью творческими индивидуальными номерами. Больше всего гостей поразил последний выход девушек в шикарных платьях от салонов свадебного и вечернего платья „28 невест“ и „Мендельсон“», — сообщила бренд менеджер «Выбери Радио» Ксения Свечникова.

Титул «Мисс Европа Плюс Новосибирск 2018», корону и норковую шубу получила 20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева. Девушка увлекается спортивно-бальными танцами.

«I Вице-мисс Европа Плюс Новосибирск 2018» — Анастасия Реутова, участница получила в подарок золотое колье и серьги с бриллиантами.

«II Вице-мисс Европа Плюс Новосибирск 2018» — Нина Батаева, получившая в качестве приза IPhone. Также девушка стала обладательницей ленточки «Мисс Elite Stars».

Официальный партнёр конкурса — интернет-магазин бытовой техники и электроники RBT.RU. Партнёр проекта — федеральная обувная сеть «МОНРО». «МОНРО» — это выбор тех, кто хочет подобрать стильную обувь к весеннему сезону.

Напомним, новый сезон масштабного бьюти-проекта «Мисс Европа Плюс Новосибирск» стартовал в январе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 8.12.2017, 16:03 • репортаж

Вокруг одни роботы

Репортаж с пятого фестиваля «РобоСиб»: как юные робототехники стараются повлиять на будущее и какие шифры прочитали роботы на соревнованиях.
 5.12.2017, 13:26 • репортаж

Съёмочная пятидневка

Как режиссёру собрать команду и снять ремейк на «Сталкера» за 120 часов, где и когда лучше разбить тарелку и зачем искать дверь для Обского моря.
самое популярное
 26 марта, 14:34 • новость

Перед смертью в кемеровском кинозале дети просили помощи у родителей через смс — источник

При разборе третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили 60 трупов детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.
 19 марта, 07:00 • новость

Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.
 23 марта, 17:01 • новость

Семью Путиных избили в Алтайском крае

Сотрудники банка и судебные приставы отрезали от всех коммуникаций дом в Барнауле и побили его хозяев; следственные органы Алтайского края проверяют законность действий представителей ВТБ-24 и служителей Фемиды.
 19 марта, 15:26 • новость

Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.
 21 марта, 17:01 • новость

Две крупные отставки в Новосибирске — политолог высказал мнение об их причинах

Врио министра регионального ЖКХ Евгений Ким уходит в отставку, а генерального директора «СИБЭКО» Руслана Власова заменили на другого управленца — политолог разобрался, что привело к этим кадровым перестановкам.
 20 марта, 17:15 • новость

Жители Новосибирска собрали деньги на транспортировку погибшего студента

Сегодня, 20 марта, жители нескольких сибирских городов собрались в Новосибирске, чтобы попрощаться с погибшим студентом НГТУ Данилом Лосевым.