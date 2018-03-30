Женский гоп-стоп в новосибирском подъезде, позиция кемеровских чиновников «моя хата с краю» и достойное поведение людей, которое в контексте происходящих событий смотрится небывалым подвигом: всё, чем Сиб.фм запомнился четверг, 29 марта.

Я НЕ ЗНАЮ, Я НЕ ПОМНЮ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за пожар в «Зимней вишне». Заместитель мэра города отправил «с вопросами» к региональным властям, а экс-руководительница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова изрекла следующее: «Есть замы, которые проверяют это всё. Они несут ответственность. Я почему? Моей подписи и не было. Я только утверждала. Я не знаю, я не помню, подписывала я это заключение, утверждала или нет».

МЫ ЖЕ МУЖЧИНЫ

На фоне леденящих душу поступков и слов кемеровских чиновников адекватные человеческие поступки, к счастью, тоже имеют место. Двое сотрудников обувного магазина в погоревшей «Зимней вишне» организованно вывели несколько десятков паникующих людей из здания. На вопросы о героизме и подвигах уроженцы Таджикистана даже как-то растерянно ответили: «Мы же мужчины».

ВЗРОСЛАЯ ЖЕНЩИНА...

В подъезде одного из домов на улице Чапаева в Новосибирске неизвестная сняла с девочки серьги. Малодушную грабительницу разыскивает полиция, нужна помощь жителей города.

ХАРАКИРИ «Харакири»

Кулинарный цех отравившей пятерых жителей Новосибирска службы доставки блюд японской кухни «Харакири» по решению суда приостановит свою работу на три месяца. Фемида признала компанию виновной в нарушениях по санитарно-эпидемиологической части. Вернуться к былой бурной деятельности «Харакири» сможет, только приведя кухню в полный порядок.

ЗЕМЛЯ МИМО РОДИНЫ

Чиновницу из Ордынки обвинили в мошенничестве. Предположительно женщина незаконно купила и разделила на 52 участка государственный надел рыночной стоимостью 14 млн рублей. Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение, разбираться в тонкостях земельной истории будет суд.