Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.

Сегодня, 29 марта, в Художественном музее открылась выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скульптура XVIII — первой половины ХХ века». Как заявил врио министра культуры региона Игорь Решетников, подготовка к этому событию велась в регионе более пяти лет.



«Более пяти лет велась кропотливая работа по созданию условий для размещения картин и скульптур из знаменитого музея. Нам удалось привезти в регион экспонаты из знаменитого московского музея впервые за последние 25 лет.

Теперь жители Новосибирской области имеют уникальную возможность не только познакомиться с историей русского искусства, но и увидеть редкие архивные материалы, рассказывающие об эвакуации коллекции Третьяковской галереи в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны», — сказал на церемонии открытия министр.



Главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова надеется, что выставка станет стимулом для дальнейшего развития Новосибирского художественного музея.



«В Новосибирской области сложилась уникальная для регионов России ситуация, когда музей располагает площадями, которые позволяют размещать выставки различных уровней. У новосибирского музея есть огромный потенциал, которым необходимо пользоваться», — отметила Татьяна Городкова.



Выставка будет работать до 1 июля, рассказали в пресс-службе правительства региона.



Напомним, в марте в Новосибирской областной научной библиотеке открылись две выставки, подготовленные посольством Финляндии.