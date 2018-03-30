Жители Новосибирска за 2 рубля смогут проверить себя на предиабет

У новосибирцев появилась возможность пройти онлайн-тест и получить уникальный код на обследование в клинико-диагностическом центре.

Новосибирск присоединился к всероссийской программе «Предиабет. Время действовать». Об этом сообщила представитель пресс-службы Российской Диабетической Ассоциации Наталия Михайлова.

«Сахарный диабет — третья среди основных причин смертности в мире. В России, согласно официальным данным, сахарный диабет второго типа диагностирован у 4,35 млн человек (3 % населения), однако в действительности заболеванием страдают не менее 8-9 млн человек, или 6 % населения», — рассказала Наталия Михайлова.

С 29 марта по 28 апреля жители Новосибирска в возрасте от 40 до 60 лет смогут своевременно определить, есть ли для них опасность развития сахарного диабета. Для этого нужно пройти тест оценки риска степени заболевания по шкале FINDRISK на сайте prediabet.ru. Далее, если по результатам окажется, что у человека возможно развитие диабета, он получит уникальный код и возможность по нему пройти скрининг — сдать анализ крови на гликированный гемоглобин в медицинском офисе ИНВИТРО.

Наталья Михайлова отметила, что сахарный диабет второго типа предшествует предиабету. Его распространённость в мире составляет до 15 % среди взрослого населения. Согласно результатам первого национального эпидемиологического исследования NATION, в России около 20,7 млн человек живут с предиабетом. Одной из основных причин возникновения данного заболевания является избыточный вес.

«Сахарный диабет развивается не молниеносно, чаще всего ему предшествует состояние предиабета. В это время сахарный диабет ещё можно не допустить или отложить его развитие на десятилетия, просто изменив образ жизни. В рамках программы „Предиабет. Время действовать“ жители города, находящиеся в группе риска, смогут сделать высокоинформативный анализ крови на гликированный гемоглобин и узнать, здоровы ли они или находятся в зоне риска, когда срочно нужно принимать меры», — отметил доктор медицинских наук, эндокринолог, диабетолог, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Александр Майоров.

Акция инициирована Российской Диабетической Ассоциацией. Стоимость участия составляет всего 2 рубля: 1 рубль за проведение лабораторного исследования и 1 рубль за взятие биологического материала (кровь из вены).

Напомним, в январе следователи приступили к проверке новосибирских врачей после смерти больного диабетом мужчины.