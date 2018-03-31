Эксперты: интерес к подержанным авто в Новосибирской области упал

«АВТОСТАТ» констатирует снижение объёма рынка автомобилей с пробегом в Новосибирской области. Тем не менее регион остаётся в топ-30 территорий с наибольшим количеством продаж.

По данным агентства, объём рынка подержанных авто в Новосибирской области за два месяца 2018 года снизился на 12,3 %. Количество проданных транспортных средств за январь-февраль составило 15,1 тысячи. В «АВТОСТАТе» также говорят, что большинство регионов из топ-30 демонстрирует положительную динамику (21 регион из 30).

В лидерах среди субъектов РФ традиционно находятся Москва с областью, суммарная доля которых составила 11,3 %. По итогам двух месяцев нынешнего года рейтинг возглавляет Подмосковье, вторичный рынок которого за указанный период достиг 39,8 тысячи машин, демонстрируя падение на 3,1 % по сравнению с январём — февралём 2017 года. На втором месте — Москва (39,1 тысячи), также показавшая отрицательную динамику (-3 %).



На третьей позиции рейтинга с долей 5,2 % находится Краснодарский край (36,3 тысячи авто; +4,5 %). В Санкт-Петербурге объём вторичного рынка за отчётный период показал небольшой рост (+2,5 %, до 25,2 тысячи штук), что обеспечило ему четвёртое место. Замыкает же пятёрку лидеров Свердловская область (21,7 тысячи штук; +17,4 %).



В топ-10 крупнейших вторичных рынков также попадают: Ростовская область (20,9 тысячи штук; +3,4 %), Башкортостан (19,7 тысячи штук; +9,7 %), Татарстан (17,9 тысячи штук; +7,1 %), Челябинская (17,8 тысячи штук; +9,5 %) и Нижегородская области (15,3 тысячи штук; +5,4 %). На перечисленные 10 регионов приходится более 36 % российского рынка подержанных легковых автомобилей.

«В минусе» помимо Новосибирской области, которая занимает 12-е место в топ-30, Приморский край (-10,6 %), Воронежская область (-5,7 %), Кемеровская область (-5,5 %), Красноярский край (-5,3 %), Хабаровский край (-2 %) и Омская область (-1,4 %).

Напомним, что 1 марта компания «Каршеринг Руссия» (управляет сервисом «Делимобиль») запустила каршеринг в Новосибирске. По данным компании, один каршеринговый автомобиль способен заменить 7-10 личных.