Ипотечная ставка в России достигла исторического минимума

Такие данные озвучил Центробанк России 30 марта. По информации ведомства, средневзвешенная ставка составляет 9,75 %.

«Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объёмов ипотечного жилищного кредитования — на 34,3 %. Банки предоставили населению свыше 102 тысячи рублёвых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора.

Совокупная задолженность (объём взятых кредитов) заёмщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.

Напомним, что в марте врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников встречался с представителями ведущих банков Сибири. На встрече был достигнут ряд договорённостей о совместных действиях по развитию экономики региона.