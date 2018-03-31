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Из Новосибирской области вывезут около 5 % зерна в апреле

 31 марта, 12:32
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Из Новосибирской области вывезут около 5 % зерна в апреле
фото с сайта pixabay.com.

В апреле 2018 года из Новосибирской области планируют вывезти 55 тысяч тонн зерна, сообщает сайт правительства региона.

Цифру озвучил врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин на заседании оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Минсельхоза РФ.

Пронькин сказал, что за пределы региона с сентября 2017 года по март 2018 года вывезено 294,6 тысячи тонн, что на 68 % выше аналогичного периода 2016-2017 годов.

Добавим, что заявленный объём вывоза в апреле составляет около 4,42 % от общего запаса зерна в регионе. По данным аналитического портала Зерно.ру, по состоянию на 1 марта 2018 года сельхозпроизводители и переработчики имеют на складах 1 243,4 тысячи тонн зерна.

Напомним, что в марте власти региона направили сельхозпроизводителям почти 2 млрд рублей господдержки на проведение весенне-полевых работ.

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