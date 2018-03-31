Метели на льду: о погоде в Новосибирской области 31 марта

По данным синоптиков, 31 марта в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, по востоку в отдельных районах небольшой снег, метели; местами изморозь.

На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду, днём 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура ночью −7... −12 градусов, при прояснениях до −20 градусов, днём −2... −7 градусов.