Новосибирские художники лишились мастерских

В Новосибирске стало меньше на одно знаковое культурное пространство: в конце марта прекратила своё существование «Студия 109», многие годы служившая пристанищем для художников, музыкантов и поэтов.

Студия располагалась в четырёхкомнатной квартире в одном из жилых домов близ центра Новосибирска и появилась в конце 2009 года. Её организовала студентка НГАХА Лиза Новикова, рассказал Сиб.фм арт-директор пространства Алексей Грищенко.



«Особенность студии была в том, что молодые художники могли за не очень большую сумму снять там вполне приличную мастерскую — ведь подобные помещения предоставляются у нас только членам Союза художников, и то нужно ещё в очереди постоять. С самого начала мы делали там и выставки, и квартирники», — заявил Алексей Грищенко.



В своё время в «Студии 109» выставлялись всем известные «Синие носы», Саша Фанат и многие другие новосибирские художники и фотографы. Там пел легенда русского панка Ник Рок-н-Ролл, джаз-рокеры из Тувы «Хартыга», новосибирский коллектив «Кухня», Дмитрий Мулыгин из Тулы, читала свои стихи легендарная Юлия Пивоварова, выступал клоун Андрей Кислицын и его театр MIMO.



По словам Алексея Грищенко, причина закрытия банальна: иногородние владельцы квартиры, где на правах аренды располагалась студия, решили её продать.



«Нынешним составом студии мы хотели найти подобное помещение, но, увы, не удалось. В итоге все переехали в разные места. Лично я продолжу устраивать гаражные выставки, займусь разбором предыдущих проектов и постараюсь помочь художнице Ире Солза с её „Сибирским архивом современного искусства“», — рассказал Сиб.фм арт-директор закрывшихся мастерских.



Напомним, в марте в Новосибирске открылась выставка картин из Третьяковской галереи.