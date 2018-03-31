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Полпред оценил паводок в Алтайском крае с высоты птичьего полёта

 31 марта, 08:31
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Полпред оценил паводок в Алтайском крае с высоты птичьего полёта
фото с официального сайта алтайского края

«Паводковая ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая», — приводит слова полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло официальный сайт Алтайского края. 30 марта федеральный чиновник вместе с губернатором подтопленного региона Александром Карлиным совершили облёт территорий, подвергшихся удару стихии, на вертолёте.

Меняйло отметил, что перед органами власти стоят две основные задачи.

«Необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы обезопасить людей и их имущество от паводка, во-вторых, в максимально короткие сроки ликвидировать последствия стихии», — сказал Меняйло.

Полпред главы государства обратил внимание на то, что паводковая обстановка серьёзно осложнилась там, где раньше этого не происходило, например, на реке Песчаной в Смоленском районе«

«Поэтому расслабляться нельзя, мы должны быть готовы к подобному сценарию паводка. Судя по внешним данным, ситуация в Алтайском крае непростая, но не критическая», — заметил чиновник.

В ходе заседания комиссии Алтайского края по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось после вертолётной инспекции, полпред президента напомнил, что сразу в нескольких регионах Сибири отмечается сложная обстановка.

Противопаводковые мероприятия выполняют в Алтайском крае, в Кемеровской области, в республиках Хакасии и Тыве. В Бурятии и Забайкальском крае борются с начавшимися лесными пожарами.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в регионе были подтоплены 69 населённых пунктов в 12 муниципальных образованиях: Алтайском, Целинном, Краснощёковском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском, Зональном, Советском, Быстроистокском, Солонешенском, Третьяковском и Шипуновском районах. Один человек погиб.

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