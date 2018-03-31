Рецидивистка дерзко поживилась продуктами в Бердске

Инцидент произошёл 30 марта. Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, в один из магазинов Бердска зашла неизвестная. В торговом зале женщина дерзко схватила с прилавка продукты и убежала из торгового зала.

Работники магазина не смогли догнать злоумышленницу. Сумма ущерба составила свыше 900 рублей.

Оперативники установили личность дерзкой злоумышленницы. Ей оказалась 36-летняя местная жительница.

Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Похищенное изъято.

Несмотря на небольшой ущерб, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Добавим, что полиция Новосибирска разыскивает женщину, которая обокрала ребёнка.