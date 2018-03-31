Режим ЧС после пожара в Кемерове отменён

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Министр МЧС Владимир Пучков поручил снять режим ЧС федерального уровня, который был введён после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает официальный сайт ведомства.

«Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, — сказал Пучков в ходе оперативного совещания, которое прошло 30 марта 2018 года. — На данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи».

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации.

«Здание торгового центра мы передали администрации города Кемерова, я попрошу обеспечить его круглосуточную охрану», — сказал глава чрезвычайного ведомства.

Он также отметил, что первый этап обследования ТЦ при помощи мобильно-диагностического комплекса «Струна» завершён.

«Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу ещё раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов», — подчеркнул Владимир Пучков.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.