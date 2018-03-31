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СКР пообещал новые задержания по делу «Зимней вишни»

 31 марта, 22:03
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СКР пообещал новые задержания по делу «Зимней вишни»
фото из паблика «инцидент кемерово» в соцсети «вконтакте»

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила 31 марта, что следствие предполагает задержание новых фигурантов по уголовному делу о пожаре в Кемерове, сообщает ТАСС.

«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, круг лиц будет расширяться», — процитировала она председателя СК Александра Бастрыкина.

Сообщено, что следователям поручено тщательно проанализировать претензии родственников погибших и пострадавших к работе экстренных служб при пожаре.

Сегодня, 31 марта, Центральный районный суд Кемерова арестовал на 1 месяц и 25 суток бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилю Комкову. Она, по версии СК, не приняла мер по запрету эксплуатации самовольно возведённого здания, сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».

Ранее Заводской райсуд Кемерова арестовал пять подозреваемых по делу о пожаре в ТЦ: гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок, охранника, технического директора и двоих ответственных за противопожарную систему. 30 марта под стражей оказалась гендиректор компании-владельца «Зимней вишни» Юлия Богданова.

Напомним, Надежда Судденок на судебном заседании обвинила в поджоге торгового центра трудных подростков.

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